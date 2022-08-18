بورصة مسقط تغلق على انخفاض

الخميس 18/أغسطس/2022 - 07:13 ص

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 4648.30 نقطة منخفضًا بـ 3.6 نقاط وبنسبة 0.08% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4651.87 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و302 ألفًا و4 ريالات عُمانية منخفضة بنسبة 25.9% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3 ملايين و109 آلاف و848 ريالًا عُمانيًا.