أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 4648.30 نقطة منخفضًا بـ 3.6 نقاط وبنسبة 0.08% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4651.87 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونين و302 ألفًا و4 ريالات عُمانية منخفضة بنسبة 25.9% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3 ملايين و109 آلاف و848 ريالًا عُمانيًا.
اقتصاد
بورصة مسقط تغلق على انخفاض
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أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 4648.30 نقطة منخفضًا بـ 3.6 نقاط وبنسبة 0.08% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4651.87 نقطة.
أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 4648.30 نقطة منخفضًا بـ 3.6 نقاط وبنسبة 0.08% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4651.87 نقطة.