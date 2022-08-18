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الخميس 18 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة مسقط تغلق على انخفاض

بورصة مسقط
بورصة مسقط
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أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 4648.30 نقطة منخفضًا بـ 3.6 نقاط وبنسبة 0.08% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4651.87 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونين و302 ألفًا و4 ريالات عُمانية منخفضة بنسبة 25.9% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3 ملايين و109 آلاف و848 ريالًا عُمانيًا.

بورصة مسقط انخفاض