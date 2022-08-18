مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع

الخميس 18/أغسطس/2022 - 01:16 ص

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة مرتفعًا 101.60 نقطة ليقفل عند مستوى 12646.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية 180 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 390 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.