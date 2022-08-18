مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع

الخميس 18/أغسطس/2022 - 01:55 ص

أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1،900.16 بارتفاع قدره 1.22 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال.

كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 671.96 بارتفاع قدره 1.18 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونين و931 ألفا و524 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليون و419 ألفا و147 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 76 صفقة.