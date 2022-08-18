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الخميس 18 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع

بورصة البحرين
بورصة البحرين
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أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1،900.16 بارتفاع قدره 1.22 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال.
كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 671.96 بارتفاع قدره 1.18 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونين و931 ألفا و524 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليون و419 ألفا و147 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 76 صفقة.

بورصة البحرين ارتفاع