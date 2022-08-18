بورصة المغرب تغلق علي انخفاض

الخميس 18/أغسطس/2022 - 03:05 ص

أغلقت البورصة المغربية على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تراجعاً بنسبة 0.1%، مسجلاً 12.174,09 نقطة.

وانخفض مؤشر أداء الشركات مقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.18% ليستقر عند 986,72 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.17% مسجلاً 912,63 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 37,93 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 630,89 مليار درهم مغربي.