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الخميس 18 أغسطس 2022
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

كورونا في لبنان.. تسجيل 1272 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت وزارة الصحة اللبنانية 1272 إصابة جديدة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في لبنان ارتفع إلى 1200111 إصابة بينما بلغ مجموع الوفيات 10589 حالة وفاة.

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