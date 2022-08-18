كورونا في لبنان.. تسجيل 1272 إصابة جديدة

الخميس 18/أغسطس/2022 - 12:55 ص

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 1272 إصابة جديدة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في لبنان ارتفع إلى 1200111 إصابة بينما بلغ مجموع الوفيات 10589 حالة وفاة.