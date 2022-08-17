خبير دولي سوداني يضع 7 بنود لخروج بلاده من الأزمة الراهنة.. أبرزها تشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات..  الاتفاق على مهام الفترة الانتقالية.. استكمال عمليات الدمج والإحلال للحركات المسلحة في الجيش

الأربعاء 17/أغسطس/2022 - 10:17 م

أكد السفير نادر فتح العليم الخبير السوداني المتخصص فى إدارة النزاعات والسلم والأمن، أن ما وصلت اليه الأوضاع السياسية من تأزم وتشرذم وانعدام للرؤية بين المكونات والنخب السياسة السودانية، وفقدان الثقة، وحالة التوهان السياسي الذي وصلت له البلاد، أدي الي ضعف دور الدولة في بسط هيبتها الأمنية والتنموية نتيجة التغيرات السياسية التي اجتاحت البلاد منذ الفترة الانتقالية الاولي، والثانية.

ثم قرارات الجيش ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١، وما تبعها من رفض لهذه الخطوات يتطلب إيصال صوت الشارع الي مائدة التفاوض والخروج بصيغة توافقية للاتفاق علي الحد الأدنى لشكل الحكم في الفترة الانتقالية وللخروج بالبلاد من أزمة الحكم الراهنة.

وأضاف الخبير السوداني، أنه من أجل انتهاز فرصة حسن النية التي ابدتها الحكومة الحالية في تسليم السلطة الي المدنيين في حالة الاتفاق من خلال خطاب البرهان في يوم ٤ يوليو ٢٠٢٢، نود ان نضع بعض النقاط التي يمكن أن تكون محور ارتكاز لخطة عمل توافقية موقته لإنفاذ الفترة الانتقالية والتي يجب أن تحدد بفترة زمنية معلومة للجميع يعقبها انتخابات حرة ونزيهة تشكل الحكم المدني المنشود.

وترتكز الخطة علي الاتي:

اولا: الاتفاق علي تعيين رئيس وزراء ذو خلفية سياسية من الشق المدني لتشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات الوطنية المؤهلة من السودانيين أصحاب الدراية والخبرة، علي أن لا يتجاوز عدد الوزراء (15) وزيرا في الحد الأقصى لتشكيل حكومة تصريف أعمال رشيقة لمدة عام واحد فقط قابل للتمديد لفترة مماثلة واحدة.

ثانيا: تشمل الحكومة الكفاءات السودانية من الخبراء وأصحاب الخبرة من المستقلين والحزبيين دون محاصصة حزبية او جهوية او اقليمية، إنما كفاءات وطنية خالصة قادرة علي القيام بدورها الفني في ادارة الدولة.

ثالثا: قيام مجلس تشريعي من الاحزاب ولجان المقاومة والمستقلين بغرض الإشراف علي الشق التشريعي والرقابي خلال ٣ أشهر من قيام حكومة تصريف الاعمال، ويتم اختيار أعضاء المجلس التشريعي بالانتخاب الحر المباشر من خلال انتخابات تشمل جميع المحليات في كل بقاع السودان المختلفة.

رابعا: تتفق الاحزاب والقوي السياسية وكل شركاء السلطة علي مهام الفترة الانتقالية من خلال الخطة التي تقدمها الحكومة المعينة، وحصرها في المعالجات الاقتصادية، رتق النسيج الاجتماع وادماج كل اهل السودان في خطة عمل لمدة عام من أجل إصلاح هيكلة الدولة ومؤسسات الحكم، التحضير للانتخابات العامة، البنيات التحتية، الجانب الزراعي والحيواني، ادارة الموارد، وترميم العلاقات الخارجية والانفتاح علي العالم من أجل ادراك الفرصة في رفع الدين الخارجي والدعم الدولي.

خامسا: تفرغ المؤسسة العسكرية لاستكمال عمليات الدمج والاحلال للحركات المسلحة في الجيش من اجل بناء جيش قومي قوي موحد ذو مهام عسكرية ودفاعية محددة تنحصر في حراسة الحدود والحفاظ علي أمن وسلامة الوطن، جنبا الي جنب للقوات الأمنية الوطنية تحت رئاسة وزير الدفاع من خلال اللجنة الامنية، علي أن تقوم الشرطة بالدور المدني في استتباب الأمن الداخلي، الإصلاح والتأهيل، والمهام الشرطية الأخرى والخدمات، تحت إشراف وزير الداخلية.

سادسا: قيام مفوضيات السلام، الحدود، الانتخابات، حقوق الانسان، العدالة الاجتماعية، الدستور، مكافحة الفساد والأراضي، ومفوضية اصلاح الخدمة المدنية، وذلك من أجل تسهيل عمل الفترة الانتقالية.

سابعا واخيرا: قيام اللجنة الوطنية التنسيقية لشئون الحكم والتي تعتبر داعم أكاديمي متخصص في مجالات، الزراعة، الصناعة، المعادن، الثروة الحيوانية، الصحة، التعليم والخدمات العامة، وتحشد لها العقول السودانية المتخصصة لتسهيل اتخاذ القرار في المجالات المختلفة بعد اجازة دراستها من قبل المجلس التشريعي المؤقت.