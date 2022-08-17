سعر الذهب مساء اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022

الأربعاء 17/أغسطس/2022 - 07:35 م

واصل سعر الذهب اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022 استقراره خلال التعاملات المسائية، وسط ترقب خلال الفترة المقبلة لتراجع جديد مع اجتماع صعود الدولار بعد التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وقبول استقالة محافظ البنك المركزي من منصبة.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 14 إلى 716 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 إلى 921 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 إلى 1075 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 إلى 1228 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 8600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب عالميا

وانخفض سعر الذهب عالميا، اليوم الأربعاء، بنحو 0.44% إلى نحو 1767 دولارا للأوقية وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وتترقب الأسواق المحلية اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالقطاع المصرفي.

ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة 300 نقطة أساس خلال آخر اجتماعين ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة الآن إلى 11.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة 12.25%، في حين يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم 11.75%.