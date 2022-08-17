بعد استقالة طارق عامر.. تعرف على سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء بالبنوك

الأربعاء 17/أغسطس/2022 - 06:31 م

واصل سعر صرف الدولار استقراره مساء تعاملات اليوم الأربعاء في البنوك قبل قرار البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسات النقدية غدا الخميس بشأن تحريك سعر الفائدة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا صباح اليوم بقبول استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي وتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية .

وسجل الدولار أعلى سعر له في بنوك المصري الخليجي - أبوظبي الإسلامي - MIDBANK -الأهلي الكويتي عند مستوى 19.15 جنيهًا للشراء، 19.18 جنيهًا للبيع.

وسجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك الاستثمار العربي عند مستوى 19.10 جنيهًا للشراء، 19.13 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

19.09 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

19.10 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.10 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.12 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.12 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.15 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

19.10 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

19.11 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني

19.08 جنيه للشراء. 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

19.13 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.