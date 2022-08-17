شاهد.. مصر ترسل مساعدات إغاثية عبر جسر جوى للسودان

الأربعاء 17/أغسطس/2022 - 06:08 م

أقلعت خمس طائرات نقل عسكرية، محملة بأطنان من المساعدات الإغاثية على مدار عدة أيام ، اشتملت على كميات كبيرة من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارتى الدفاع والصحة والسكان إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء السودانيين .

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإرسال مساعدات إغاثية عبر الجسر الجوي الذى امتد على مدار عدة أيام لجمهورية السودان فى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن.

تأتى تلك المساعدات، تأكيداً على عمق العلاقات المصرية السودانية المتميزة التى تحظى بكل التقدير والاحترام لكلا الجانبين .