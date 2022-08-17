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الأربعاء 17 أغسطس 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نجلاء بدر عن انضمامها لـ"رمضان كريم": أحلى خبر السنة دى

نجلاء بدر والسبكى
نجلاء بدر والسبكى
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اعلنت الفنانة نجلاء بدر عن انضامها لمسلسل رمضان كريم ، للمنافسة به خلال شهر رمضان المقبل .

 ونشرت نجلاء على صفحتها بانستجرام صورة تجمعها بالمنتج احمد السكبي ، وكتبت معلقة :" و أخيرا أحلى خبر السنه دي
لكل الناس الحلو اللي كانت بتسألنا عن الجزء التاني لمسلسل رمضان كريم إنتاج المنتج أحمد السبكي للمؤلف المبدع أحمد عبدالله و اخرج سامح عبد العزيز، يا مسهل يا رب".

وكانت نجلاء بدر قد شاركت رمضان الماضي في بطولة مسلسل بابلو ، والذى ضم  كوكبة من النجوم على راسهم الفنان  حسن الرداد  و أروى جودة و نجلاء بدر و سلوي عثمان وهالة فاخر و محمود حجازي وعثمان محمد علي  ، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي.

وكانت قد علنت الجهة المنتجة لمسلسل رمضان كريم امس عن انضمام الفنان سيد رجب إلى فريق عمل المسلسل المقرر عرضه رمضان المقبل ونشر المنتج أحمد السبكي صورة تجمعه بالفنان وعلق عليها كاتبا:" انضمام سيدرجب لمسلسل رمضان كريم الجزء الثاني تمهيداً لعرض المسلسل في رمضان ٢٠٢٣ .

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