أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022

الأربعاء 17/أغسطس/2022 - 09:50 ص

استقرت أسعار الدولار الأمريكي خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، 17 أغسطس 2022، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي على مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية منذ مطلع الأسبوع الماضي وحتى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء.

وبلغ أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 19.06 جنيه للشراء و 19.16 جنيه للبيع في بنك البركة الإسلامي.

وسجل أعلى سعر لـ الدولار مقابل الجنيه، على مستوى البنوك العاملة بمصر نحو 19.15 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع، في بنكي ميد بنك ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلى سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع في بنوك “الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، الأهلي المتحد، العقاري المصري العربي”.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه لنحو 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، كريدي أجريكول، العربي الإفريقي الدولي".