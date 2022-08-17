بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

الأربعاء 17/أغسطس/2022 - 12:43 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 9ر8 نقاط ليبلغ مستوى 84ر7641 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 12ر0 في المئة.

وبلغت كمية الأسهم المتداوله 6ر304 ملايين سهم عبر 11047 صفقة نقدية بقيمة 2ر48 مليون دينار كويتي. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بمقدار 94ر2 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 07ر5797 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 05ر0 في المئة من خلال تداول 3ر235 مليون سهم عبر 4926 صفقة نقدية بقيمة 51ر15 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة ارتفاع بلغت 16ر0 في المئة ما يعادل 81ر13 نقطة ليغلق عند مستوى 78ر8527 نقطة جراء تداول 3ر69 مليون سهم, نتيجة تنفيذ 6121 صفقة بقيمة 7ر32 مليون دينار.