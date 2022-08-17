بورصة تونس تقفل على ارتفاع

الأربعاء 17/أغسطس/2022 - 02:37 ص

أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات على ارتفاع بلغت نسبته 0.36%، ليصل عند 7832.23 نقطة.

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2.4 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 22 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 10 شركات، واستمرار أسهم 20 شركة على ثبات.