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الأربعاء 17 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متباينًا عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك. فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي مرتفعاً 8.06 نقاط، 0.19%، إلى 4305.20 نقاط, بينما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 239.57 نقطة، 0.71% إلى 34152.01 نقطة.
وسجَّل المؤشر ناسداك المجمع انخفاضاً بمقدار 25.50 نقطة، 0.19%، ليغلق عند 13102.55 نقطة.

بورصة نيويورك تباين الأسهم الأمريكية