الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

الأربعاء 17/أغسطس/2022 - 06:48 ص

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متباينًا عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك. فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي مرتفعاً 8.06 نقاط، 0.19%، إلى 4305.20 نقاط, بينما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 239.57 نقطة، 0.71% إلى 34152.01 نقطة.

وسجَّل المؤشر ناسداك المجمع انخفاضاً بمقدار 25.50 نقطة، 0.19%، ليغلق عند 13102.55 نقطة.