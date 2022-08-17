كورونا في سوريا.. تسجيل 16 إصابة جديدة

الأربعاء 17/أغسطس/2022 - 06:50 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الثلاثاء، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 20 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 56772 شفي منها 52988 حالة وتوفي 3159 حالة.