البورصة الباكستانية تغلق على ارتفاع

الثلاثاء 16/أغسطس/2022 - 01:44 ص

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على ارتفاع بنسبة 1.78 %، ما يعادل 764 نقطة، ليصل عند مستوى 43621 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 261.916.640 سهمًا، تمثّل أسهم 377 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 272 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 83 شركة، واستقرت قيمة أسهم 22 شركة.