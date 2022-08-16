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الثلاثاء 16 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة الباكستانية تغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على ارتفاع بنسبة 1.78 %، ما يعادل 764 نقطة، ليصل عند مستوى 43621 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 261.916.640 سهمًا، تمثّل أسهم 377 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 272 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 83 شركة، واستقرت قيمة أسهم 22 شركة.

بورصة كراتشي ارتفاع الأسهم الباكستانية