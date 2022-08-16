بورصة تونس تقفل على شبه استقرار

الثلاثاء 16/أغسطس/2022 - 02:46 ص

أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات على شبه استقرار بلغت نسبته 0.01%، ليصل عند 7803.96 نقطة.

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 1.8 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 23 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 11 شركة، واستمرار أسهم 20 شركة على ثبات.