«ندى» تتحدى اللصوص.. طالبة تخترع أزياء ضد السرقة فى دمياط

الإثنين 15/أغسطس/2022 - 08:59 م

ندى عبدالوهاب، خريجة حديثة من كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط، قررت أن يكون مشروع تخرجها خدميا يقضي على ظاهرة السرقة ويواجه اللصوص.

ونجحت«ندى» فى أن تبدع مشروع تخرج عبارة عن تصميم أزياء تمنع السرقة باستخدام تطبيق التكنولوجيا الحديثة في عالم الأزياء للحماية من السرقة.

وقالت «ندى»، فى تصريح لها، إنه في الواقع تعتبر سرقة حقائب النساء أثناء السير فى الطرقات، والأماكن العامة، من الجرائم التي يرتكبها المراهقون واللصوص على اختلاف أساليبهم، ما جعلها تتجه لاستخدام تقنية جديدة في عالم الملابس الجاهزة وهي وجود جهاز نظام التموضع العالمي.

وأكملت «ندى»، أن جهاز الإرسال أو جهاز البث في الإلكترونيات والاتصالات عبارة عن جهاز إلكتروني يبث موجات راديو بواسطة هوائي.

وتابعت «ندى»، أن الفكرة هي جهازان، الأول إرسال والآخر استقبال، يرسل إشارة من الحقيبة للفستان إذا تحركت الشنطة بمسافة معينة يمكن تحديدها، بحيث يعطي الجهاز إنذارا فى الفستان ويمكن معرفة مكان الشنطة عن طريق وجود برنامج تتبع للجهار الموجود بالشنطة عن طريق المسح «QR code» مطبوع أو محفور على الفستان ليظهر البرنامج ومن خلاله يتم تتبع الشنطة المفقودة.