ذكرى رحيل ممدوح فرج.. بطل العالم وأشهر معلق على مباريات المصارعة الحرة

الثلاثاء 16/أغسطس/2022 - 06:15 ص

يمر علينا اليوم 16 أغسطس، ذكرى ميلاد ووفاة أشهر مقدم ومعلق لمباريات المصارعة الحرة ممدوح فرج، حيث ولد بمدينة طنطا فى يوم 16 أغسطس من عام 1951.

حصل ممدوح فرج على شهرته كونه أحد أبطال العالم بالمصارعة الحرة بعد حصوله على بطولة العالم في المصارعة 5 مرات، حتى أعلن اعتزاله، وعاد إلى القاهرة ليكون النجم الأشهر فى البرامج الرياضية عن لعبة المصارعة الحرة، بالإضافة إلى أنه شارك في السينما من خلال عدة أعمال فنية.

ويبدو أن دخول ممدوح فرج إلى مجال السينما لم يكن صدفة، فهو ابن شقيق الممثل الراحل محمود فرج الذى اشتهر بشخصية "مجانس" الذى قدمها في أفلام الفنان الراحل إسماعيل ياسين، حيث قدم في السينما 3 أفلام وفى الدراما مسلسل واحد فقط، وانتهت رحلة ممدوح فرج التمثيلية من خلال فيلم "عمرو وسلمى 3" للنجم تامر حسنى ومى عز الدين.

وفى برامج المصارعة الحرة بدأ فرج رحلته مع شبكة راديو وتلفزيون العرب الرياضية "إيه آر تي" حتى 2007، ثم انتقل إلى قناة مودرن سبورت 1 باسم جديد لبرنامجه وهو لمس أكتاف وذلك من 2007 حتى 2009.

وعاد فرج إلى التلفزيون المصرى، ببرنامج الضربة القاضية على قناة نايل سبورت المصرية حتى 2011، ثم انضم منذ العام 2011 إلى شبكة تلفزيون النهار لتقديم برنامج المصارع.

وتوفى المصارع ممدوح فرج فى 16 أغسطس 2014 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 63 سنة .