بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الأسبوع الثاني

الإثنين 15/أغسطس/2022 - 07:26 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج ويقود الملك المصري محمد صلاح هجوم ليفربول من أجل الفوز بالنقاط الثلاثة بعد التعادل المفاجئ أمام فولهام في الجولة الأولى بهدفين لكل فريق.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة وننقل بث مباشر بين ليفربول وكريستال بالاس على ملعب انفيلد معقل الريدز ويدخل يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول بقوته الكاملة في الجولة الثانية لوقف نزيف النقاط في الجولات الأولى لتحقيق حلم استعادة الدوري الإنجليزي بريميرليج بعد فقدان اللقب الموسم الماضي بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي.

ويتكون تشكيل ليفربول ضد كريستال بالاس في المبارة التي ننقلها بث مباشر من في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: أليكسندر أرنولد- فيرجيل فان دايك- ماتيب- روبرتسون.

في خط الوسط: هيندرسون- فابينيو- هارفي إليوت.

في خط الهجوم: محمد صلاح- داروين نونيز- لويس دياز.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس