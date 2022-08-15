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الإثنين 15 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب مساء اليوم الاثنين 15 أغسطس 2022

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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تباينت أسعار الذهب خلال تعاملات مساء اليوم الاثنين 15 أغسطس 2022، وسجل عيار 21 نحو 1068 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام عيار 18 نحو  900 جنيه، عيار 21 نحو 1050 جنيها، عيار 24 سجل 1205.75 جنيها، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 8400 جنيه، والاونصة 1801 دولار.

يذكر أن أسعار الذهب عالمياً سجلت ارتفاع ملحوظ ليحقق المكاسب الأسبوعية الرابعة على التوالي، وعند تسوية الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.5% أو بحوالي 8.30 دولار إلى 1815.50 دولار للأونصة، فيما سجل المعدن مكاسب أسبوعية بنحو 1.3%، محققاً بذلك أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ الحادي والثلاثين من ديسمبر 2021.

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