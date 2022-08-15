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الإثنين 15 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار مساء اليوم الاثنين 15 أغسطس 2022

الدولار
الدولار
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تباينت أسعار صرف الدولار مساء اليوم الاثنين 15 أغسطس 2022، ليسجل في البنك الأهلي المصري 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، 19.15 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفي البنك المصرى الخليجى 19.15 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى الكويتي وميد بانك 19.15 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وبلغ في بنك «CIB» البنك التجاري الدولي والبنك العقاري المصري، 19.12 جنيه للشراء، وسجل للبيع 19.18 جنيه.

وبلغ سعر الدولار في بنك المشرق إلى 19.08 جنيه للشراء وسجل للبيع نحو 19.18 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر بلغ 19.10 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الأمريكى اسعار الدولار أسعار الدولار مقابل الجنيه