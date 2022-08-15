أسعار الدولار مساء اليوم الاثنين 15 أغسطس 2022

الإثنين 15/أغسطس/2022 - 04:30 م

تباينت أسعار صرف الدولار مساء اليوم الاثنين 15 أغسطس 2022، ليسجل في البنك الأهلي المصري 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، 19.15 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفي البنك المصرى الخليجى 19.15 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى الكويتي وميد بانك 19.15 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وبلغ في بنك «CIB» البنك التجاري الدولي والبنك العقاري المصري، 19.12 جنيه للشراء، وسجل للبيع 19.18 جنيه.

وبلغ سعر الدولار في بنك المشرق إلى 19.08 جنيه للشراء وسجل للبيع نحو 19.18 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر بلغ 19.10 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع.