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الإثنين 15 أغسطس 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر دور ال16

الزمالك والإسماعيلي
الزمالك والإسماعيلي
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يلتقي فريق الومالك مساء اليوم ضد فريق الإسماعيلي في مباراة تنقل بث مباشر ضمن منافسات الجولة 16 لكأس مصر ويعيش الفريق الأبيض موسم ناجح بعد تصدره جدول الدوري المصري وإقتراب حفاظه على الدرع كما نجح الزمالك في الحصول على كأس مصر العام الماضي في مواجهه مباشرة مع غريمة الأهلي في نهائي المسابقة التي حسمت منذ أسابيع قليلة.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في كأس مصر

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة ويقود الداهية البرتغالي فيريرا الزمالك ضد فريق الإسماعيلي في مباراة ننقل البث المباشر لمتابعي محبي كرة القدم المصرية في دور 16 لكأس مصر بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حسام عبدالمجيد، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد عبدالشافي، محمد أشرف «روقا»، إمام عاشور، عبدالله جمعة

خط الهجوم: إسلام جابر، سيف الجزيري، أحمد سيد زيزو.

بينما يسعى فريق الإسماعيلي في مباراة اليوم لتقديم عرض جيد في محاولة للخروج من الكبوات المتتالية في المسابقة المحلية لعودة قلعة الدراويش لسابق عهدها في المنافسة على البطولات.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر 

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