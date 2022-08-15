قبل قرار البنك المركزي.. تعرف على سعر الدولار اليوم الإثنين 15-8-2022

الإثنين 15/أغسطس/2022 - 10:09 ص

واصل سعر صرف الدولار استقراره في بداية تعاملات اليوم الاثنين 15 أغسطس 2022 في البنوك المحلية الحكومية والخاصة، وسجل أعلى سعر له في بنوك المصري الخليجي وأبوظبي الإسلامي وميد بنك و الأهلي الكويتي عند مستوى 19.15 جنيهًا للشراء، 19.18 جنيهًا للبيع.

وسجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك الاستثمار العربي عند مستوى 19.10 جنيهًا للشراء، 19.13 جنيهًا للبيع.

ووقّعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 18 أغسطس.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

19.09 جنيه للشراء، 19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

19.10 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.10 جنيه للشراء، 19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.12 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.12 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.15 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

19.10 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

19.11 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني

19.08 جنيه للشراء. 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

19.13 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.