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الإثنين 15 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشرا البحرين يقفلان على تباين

بورصة البحرين
بورصة البحرين
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أقفل مؤشر البحرين العام ند مستوى 1,912.23 بارتفاع قدره 14.53 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع الصناعات وقطاع المواد الأساسية وقطاع العقارات، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 668.00 بانخفاض قدره 0.74 نقطة عن معدل إقفاله السابق. وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونًا و644 ألفًا و697 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و292 ألفًا و788 دينارًا بحرينيًا، نُفِّذت من خلال 90 صفقة.

بورصة البحرين تباين