كورونا في لبنان.. تسجيل 1446 إصابة جديدة

الإثنين 15/أغسطس/2022 - 06:09 ص

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 4 حالات وفاة و1446 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أن العدد التراكمي للحالات المؤكدة بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء في البلاد ارتفع إلى 1197041 إصابة في حين بلغ العدد الإجمالي للوفيات 10576 حالة.