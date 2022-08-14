تباينت أسعار صرف الدولار مساء اليوم الأحد 14 أغسطس 2022، ليسجل في البنك الأهلي المصري 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.
وسجل الدولار في بنك القاهرة 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، وبنك مصر: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.15 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي: 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.
وسجل في البنك العربي الأفريقي: 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس: 19.08 جنيه للشراء ، و19.18 جنيه للبيع.
اقتصاد
أسعار الدولار مساء اليوم الأحد 14 أغسطس 2022
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تباينت أسعار صرف الدولار مساء اليوم الأحد 14 أغسطس 2022، ليسجل في البنك الأهلي المصري 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.
تباينت أسعار صرف الدولار مساء اليوم الأحد 14 أغسطس 2022، ليسجل في البنك الأهلي المصري 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.