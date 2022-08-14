أسعار الذهب مساء اليوم الأحد 14 أغسطس 2022

الأحد 14/أغسطس/2022 - 04:51 م

تباينت أسعار الذهب خلال تعاملات مساء اليوم الأحد 14 أغسطس 2022، وسجل عيار 21 نحو 1068 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام عيار 18 نحو 915.5 جنيها، عيار 21 نحو 1068 جنيها، عيار 24 سجل 1220.5 جنيها

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8544 جنيها، والاونصة 1801 دولار.

يذكر أن أسعار الذهب عالمياً سجلت ارتفاع ملحوظ ليحقق المكاسب الأسبوعية الرابعة على التوالي، وعند تسوية الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.5% أو بحوالي 8.30 دولار إلى 1815.50 دولار للأونصة، فيما سجل المعدن مكاسب أسبوعية بنحو 1.3%، محققاً بذلك أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ الحادي والثلاثين من ديسمبر 2021.