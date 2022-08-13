ads
الأحد 14 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سامسونج تطرح جالاكسي "Flip 4 Z" و"Z Fold 4"

جالاكسي Z
جالاكسي Z
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت شركة سامسونج إلكترونيكس، عن أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي، وأطلقت هاتفين ذكيين جديدين من سلسة هواتف جالاكسي Z، وهما: Z Fold 4 & Z Flip 4 .

وعمدت الشركة إلى إبقاء الأسعار عند نفس مستوى العام الماضي؛ وقال تي إم روه، رئيس قسم تجارب الهواتف المحمولة في سامسونج: لقد نجحنا في تحويل هذه الفئة من مشروع ثوري إلى تشكيلة من الأجهزة الرائجة التي يتمتع باستخدامها الملايين حول العالم.

يذكر أن شركة سامسونج   استحوذت على 62 % من حصة سوق الهواتف الذكية القابلة للطي في النصف الأول من عام 2022، تليها شركة هواوي بنسبة %16 وأوبو بـ3%.

وتتوقع شركة «كاونتر بوينت» لأبحاث السوق أن ينمو عدد الهواتف الذكية القابلة للطي حول العالم إلى 16 مليون هاتف هذا العام، أي1.2 % فقط من 1.36 مليار متوقعة من الهواتف الذكية بمختلف أنواعها، لكن هذا العدد يشكل قفزة أيضا في عدد الهواتف القابلة للطي عالميا العام الماضي والبالغ عددها تسعة ملايين.
 

سامسونج للإلكترونيات المحدودة جالاكسي Z