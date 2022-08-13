سامسونج تطرح جالاكسي "Flip 4 Z" و"Z Fold 4"

السبت 13/أغسطس/2022 - 07:49 م

كشفت شركة سامسونج إلكترونيكس، عن أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي، وأطلقت هاتفين ذكيين جديدين من سلسة هواتف جالاكسي Z، وهما: Z Fold 4 & Z Flip 4 .

وعمدت الشركة إلى إبقاء الأسعار عند نفس مستوى العام الماضي؛ وقال تي إم روه، رئيس قسم تجارب الهواتف المحمولة في سامسونج: لقد نجحنا في تحويل هذه الفئة من مشروع ثوري إلى تشكيلة من الأجهزة الرائجة التي يتمتع باستخدامها الملايين حول العالم.

يذكر أن شركة سامسونج استحوذت على 62 % من حصة سوق الهواتف الذكية القابلة للطي في النصف الأول من عام 2022، تليها شركة هواوي بنسبة %16 وأوبو بـ3%.

وتتوقع شركة «كاونتر بوينت» لأبحاث السوق أن ينمو عدد الهواتف الذكية القابلة للطي حول العالم إلى 16 مليون هاتف هذا العام، أي1.2 % فقط من 1.36 مليار متوقعة من الهواتف الذكية بمختلف أنواعها، لكن هذا العدد يشكل قفزة أيضا في عدد الهواتف القابلة للطي عالميا العام الماضي والبالغ عددها تسعة ملايين.

