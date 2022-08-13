سفارة أوكرانيا بالقاهرة تنظم حوارًا لمبعوث كييف للشرق الأوسط وأفريقيا

السبت 13/أغسطس/2022 - 08:32 م

تنظم سفارة أوكرانيا بالقاهرة جلسة حوارية عبر الزوم للسفير ماكسيم صبح المبعوث الخاص لأوكرانيا لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكدت السفارة في بيان لها أنه سيتم عقد الجلسة الحوارية مع الصحفيين والإعلاميين بمقر السفارة بعد غدٍ الاثنين في تمام بحضور السفير ميكولا ناهورنى سفير أوكرانيا لدى القاهرة، وتتناول الجلسة الحديث عن آخر التطورات الدولية فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية الروسية والأوضاع الميدانية في أراضي الأوكرانية، كما سيتم التطرق إلى اتفاقية تصدير الحبوب لدول العالم للتخفيف من آثار أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.