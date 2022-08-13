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الأحد 14 أغسطس 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سفارة أوكرانيا بالقاهرة تنظم حوارًا لمبعوث كييف للشرق الأوسط وأفريقيا

سفارة أوكرانيا بالقاهرة
سفارة أوكرانيا بالقاهرة
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تنظم سفارة أوكرانيا بالقاهرة جلسة حوارية عبر الزوم للسفير ماكسيم صبح المبعوث الخاص لأوكرانيا لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكدت السفارة في بيان لها أنه سيتم عقد الجلسة الحوارية مع الصحفيين والإعلاميين بمقر السفارة بعد غدٍ الاثنين في تمام بحضور السفير ميكولا ناهورنى سفير أوكرانيا لدى القاهرة، وتتناول الجلسة الحديث عن آخر التطورات الدولية فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية الروسية والأوضاع الميدانية في أراضي الأوكرانية، كما سيتم التطرق إلى اتفاقية تصدير الحبوب لدول العالم للتخفيف من آثار أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

أوكرانيا السفير الأوكراني بالقاهرة