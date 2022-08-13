مديحة حمدي تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

السبت 13/أغسطس/2022 - 06:24 م

طمأنت الفنانة القديرة مديحة حمدي، جمهورها على أخر تطورات حالتها الصحية بعد الأزمة التي ألمَّت بها منذ عشرة أيام، واشتباه إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت حمدي في تصريحات لـ"البوابة نيوز": إن حالتها الصحية بدأت تتحسن كثيرًا بعد مرور أسبوع من ظهور الأعراض التي شعرت بها. مضيفة: “الحمد لله رب العالمين هذه المرة عدت على خير ولم تكن الأعراض بنفس قوة المرة الأولى”. وقالت الفنانة القديرة أن الطبيب المختص سمح لها بالخروج وممارسة نشاطها الاجتماعي بصورة طبيعية.

وعبرت الفنانة مديحة حمدي عن رغبتها للعودة إلى التمثيل مجددًا، قائلة: “أتمني العودة للحقل الفني بس بعمل يضيف لرصيدي الفني”.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة مديحة حمدي، مسلسل "حبيب الله" من بطولة عدد من النجوم، بما في ذلك: جميل راتب، عزت أبو عوف، وأحمد راتب، ومن تأليف محمد هلال، وإخراج أحمد حسن.