شريف دسوقي ينضم لأبطال فيلم «ع الزيرو» مع محمد رمضان ونيلي كريم

السبت 13/أغسطس/2022 - 06:15 م

انضم الفنان شريف دسوقي، إلى أبطال فيلم "ع الزيرو"، بجانب كل من الفنان محمد رمضان، والفنانة نيللي كريم، والطفل منذر مهران، وعدد من النجوم.

وكان المخرج ماندو العدل أعلن عن بدء تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "ع الزيرو" الأسبوع الماضي، وذلك عبر نشر صورة بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" معلقًا عليها: "بسم الله الرحمن الرحيم، أول يوم تصوير فيلم ع الزيرو، تأليف مدحت العدل، انتاج جمال العدل، محمد رمضان ونيللي كريم، ونجوم كتير، فيلمي رقم ٥، يا كريم يارب".

تدور قصة فيلم"ع الزيرو" في إطار رومانسي اجتماعي من خلال قصة حب بين زوجين لديهما أطفال، يحاول الأب التقرب إلى ابنه وأن يكون صديقه، في رسالة مهمة لكل الآباء. كما يتضمن العمل عدد من الأغاني.

وشارك الفنان شريف دسوقي، مؤخرا، في مسلسل وش وضهر الذي عرض مؤخرًا على إحدى المنصات الرقمية، بطولة إياد نصار ،ريهام عبد الغفور، وعدد من النجوم وإخراج مريم أبو عوف.