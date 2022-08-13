وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على إيران

السبت 13/أغسطس/2022 - 04:21 م

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني اليوم السبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالقيام بمسئولياتهم القانونية بموجب مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإصدار إدانة واضحة لسياسات النظام الإيراني التخريبية، وممارسة ضغوط حقيقية لإنهاء تدخلاته في الشأن اليمني، ووقف تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال الإرياني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - "إن اعترافات خلية حوثية تم ضبطها من قبل القوات المشتركة اليمنية في الساحل الغربي، بتهريب الأسلحة من ميناء بندر عباس الإيراني لموانئ الحديدة بإشراف الحرس الثوري، يؤكد استمرار طهران في تزويد المليشيا بالأسلحة في تحد سافر وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية".

‏ وأضاف أن الاعترافات تؤكد الدور الذي تلعبه إيران في تقويض جهود التهدئة، واستخدامها مليشيا الحوثي أداة لقتل اليمنيين وزعزعة أمن واستقرار اليمن، ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية، واستغلال المليشيا اتفاق ستوكهولم لاستخدام موانئ الحديدة نافذة لتهريب الأسلحة الإيرانية.