برلماني: التعديل الوزاري جاء في توقيت هام ويعكس احتياجات الدولة للفترة المقلبة

السبت 13/أغسطس/2022 - 04:10 م

أشاد أحمد مهني عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية المصري، والأمين العام للحزب بالتعديل الوزاري والذي تضمن ١٣ حقيبة وزارية، قائلا " إن التعديل جاء في توقيت غاية الأهمية يعكس احتياجات الدولة خلال الفترة المقلبة وبالتالي ويعكس مدى رؤية و احتياجات الدولة خلال الفترة المقلبة".



وقال مهني، إن تجديد الثقة في حكومة مدبولي يأتي دعما وتأكيدا لما بدأناه من مشروعات وخطط نحو التنمية واستكمال المشروعات القومية، مشيرا ان الوزراء الجدد يقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة نحو الاحتياجات المطلوبة، وتطبيق استراتيجية ورؤية الدولة.



وأضاف مهني، أن الرئيس قدم في خطابه للبرلمان مرحلة جديدة لمصر والضرورة للدفع للعمل سواء على المستوى الداخلي والخارجي، وذلك من خلال تعديل وزاري مس قضايا هامة، وبالتركيز حول كل قطاع عن حده ومنها وزارة السياحة وما لها من دور كبير نحو تنشيط قطاع السياحة من جديد وخاصة لما تتمتع به مصر من إمكانيات وقدرات هائلة، كذلك في قطاع الصناعة وما يتطلب الفترة المقبلة من تنشيط الصناعة والاقتصاد المصري.

