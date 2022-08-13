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السبت 13 أغسطس 2022
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

شاهد.. محامي قاتل نيرة أشرف يترافع عن نجل توفيق عكاشة في قضية المخدرات

محامي نجل توفيق عكاشة
محامي نجل توفيق عكاشة
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تنظر محكمة العباسية، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة إبراهيم توفيق عكاشة، وفتاة أخرى في قضية إحراز مواد مخدرة وتزوير، بدائرة قسم شرطة السلام ثان.

وذكر أمر إحالة بخصوص المتهم إبراهيم توفيق عكاشة، البالغ من العمر 26 عاما، والمتهمة "أسماء. أ. ع" إلى محكمة جنايات القاهرة، أن المتهم الأول أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا حشيش، وهيروين، وموروفين، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكان قد وصل أحمد حمد محامي المتهم محمد عادل قاتل نيرة إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك للدفاع عن إبراهيم توفيق عكاشة في تهمة إحراز مواد مخدرة.

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