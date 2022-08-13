العرب يدعمون السعودية في محاربة الإرهاب.. مصر تؤيد إجراءات المملكة ضد أشكال التطرف والعنف.. والإمارات: نقف مع الرياض في صف واحد

السبت 13/أغسطس/2022 - 12:45 م

دعم عربي كبير تلقته المملكة العربية السعودية على خلفية ما أعلنته رئاسة أمن الدولة في السعودية أن مطلوبا أمنيا بادر بتفجير نفسه بحزام ناسف خلال القبض عليه، ما أسفر عن مقتله وإصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن بمحافظة جدة.

وأعلنت رئاسة أمن الدولة بالسعودية تعهدها بمواصلة التصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن هذه البلاد واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها ولن يكون بمنأى عن قبضة رجال الأمن لينال جزاءه الرادع.

وأعربت الخارجية المصرية عن تضامن القاهرة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة كل ما يُهدد أمنها واستقرارها، مؤكدةً على وقوفها مع المملكة في مواجهة كافة صور الإرهاب والعنف والتطرف.

وأكدت دعمها لما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة كافة الأشقاء بالمملكة من المواطنين وكذا المقيمين، مُثنيةً على يقظة السلطات السعودية وقدرتها على التعامل مع أحد العناصر المطلوبة أمنيًا، ومُعربة عن التمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين.

وأعربت الإمارات عن تضامنها الكامل مع السعودية والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها.

وأصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات بيانا، مساء الجمعة، جاء فيه: تدعم دولة الإمارات كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأشادت الوزارة بيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية السعودية المختصة خلال تعقبها لأحد المطلوبين في جدة والذي قام بتفجير نفسه خلال إلقاء القبض عليه.

كما أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية جاء فيه، أن المملكة تؤكد وقوفها المطلق بجانب السعودية في وجه كل ما يُهدد أمنها، وكل خطوة يتخذونها لحماية أمنهم.

السفير، هيثم أبو الفول

وأشاد الناطق باسم الوزارة السفير، هيثم أبو الفول، بقدرة الأجهزة الأمنية السعودية على التصدي بعزيمة وحزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الأشقاء بالسعودية، وآخرها العملية الأمنية التي نفذتها الأجهزة الأمنية لإلقاء القبض على مطلوب بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف، مما أسفر عن إصابة أحد المقيمين وثلاثة من رجال الأمن.

و أعربت الكويت عن تضامنها مع السعودية وأكدت دعم إجراءات المملكة تجاه حفظ أمنها وسلامة شعبها.

وأشادت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، السبت، بجهود الأجهزة الأمنية السعودية في تصديها بحزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة واستقرارها، ومنها ضبط أحد المطلوبين أمنيًا في مدينة جدة، الذي بادر بتفجير نفسه، مما أدى إلى إصابة ثلاثة من رجال الأمن وأحد المقيمين.