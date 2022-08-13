إنجاز 94% منها خلال 7 أشهر.. وزير الرى: حسم فوري لشكاوى المواطنين

السبت 13/أغسطس/2022 - 10:52 ص

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة لا تأل جهداً في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحسمها أولاً بأول إيماناً بدور الوزارة في توفير كافة الإحتياجات المائية للمنتفعين ، وأن كافة المشروعات والإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف لخدمة المزارعين في المقام الأول.

وأشار أن التعامل الفعال مع شكاوى المواطنين يأتى فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ، حيث يتم على الفور وبمجرد ورود الشكوى توجيه الإدارات المختصة بسرعة فحص وحسم الشكوى.

وكانت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري قد وجهت خلال شهر يوليو الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة كفر الشيخ بسرعة إتخاذ اللازم حيال عدد من الشكاوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تفيد بتضرر أهالي قريه الورق بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ بسبب تراكم القمامة بالمجري المائي المار بالقرية ، وفور تلقي الشكوى تم عمل معاينة على الطبيعة لموقع الشكوى وتبين أن الترعة موضوع الشكوى هي ترعة صندلا العموميه المارة داخل القرية ، وقد تم إصدار أمر تطهير للترعة الواقعة بزمام هندسه ري غرب كفر الشيخ.

وفي محافظة الغربية .. وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الغربية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى التضرر من نقص مياه الري بمنيل الهويشات بمركز طنطا بمحافظة الغربية ، وفور تلقي الشكوى تم عمل اللازم لتوصيل مياه الري وفتح المياه بالترعة بالدرجات المناسبة للري لحسم شكاوي المنتفعين ، حيث تم وصول المياه لنهاية الترعة وحسم الشكوى.

وفي محافظة المنوفية .. وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى تضرر أهالي قرية غمريل بمركز منوف بمحافظة المنوفية بسبب تراكم القمامة والمخلفات في المجرى المائي المار بالقرية ، وعلى الفور تم تكليف الإدارة المختصة برفع العوائق أمام شبكة ترعة منحر غمرين وإزالة أسباب الشكوى.

وفي محافظة الاسكندرية .. وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الإسكندرية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى تضرر عدد من أهالي قرية إبن الوليد التابعة لحي العامرية بمحافظة الإسكندرية بسبب عدم وصول مياه الري وإنخفاض منسوب المياه ، وفور تلقي الشكوى تم بحثها وتبين أن المجرى موضوع الشكوى هو جنابية أبو مسعود ، وقد تم إعطاء مياه الري بالترعة والتواصل مع مقدم الشكوى والذى أفاد بإتمام ري الأرض وحسم الشكوى.

الجدير بالذكر أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر يوليو ٢٠٢٢ بلغت (٩٤%) ، وإنتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد (٧٩٧) شكوى وطلب وإستغاثة خلال شهر يوليو ٢٠٢٢.