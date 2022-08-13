استقرار أسعار الدولار اليوم السبت 13 أغسطس ٢٠٢٢

السبت 13/أغسطس/2022 - 10:18 ص

استقر سعر صرف الدولار اليوم السبت، ليسجل في البنك المركزي المصري 19.09جنيه مصرى للشراء، مقابل 19.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري 19.1 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع، وبنك أبوظبي الإسلامي 19.15 جنيه للشراء 19.18 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر سجل الدولار 19.1 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع، كريدي أجريكول 19.08 جنيه للشراء 19.18 جنيه للبيع.

وسجل في البنك العربي الأفريقي الدولي الآن 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 19.1 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الآن في بنك الكويت الوطنى 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

وفي بنك أبوظبي التجاري 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وفي بنك الأهلي المتحد 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.