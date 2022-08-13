أسعار العملات اليوم السبت 13 أغسطس 2022

السبت 13/أغسطس/2022 - 10:10 ص

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم السبت مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.

وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر على مستواه خلال تعاملات صباح اليوم، وسجل سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي 19.09 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار اليوم لدى البنك الأهلي عند 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر.

وواصل سعر اليورو اليوم في مصر صعوده لليوم الثاني على التوالي خلال التعاملات المبكرة من صباح الخميس لدى البنك المركزي المصري.

وصعد سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي ليصل إلى 19.58 جنيه للشراء، و19.66 جنيه للبيع، مقابل 19.54 جنيه للشراء، و19.63 جنيه للبيع، في ختام تداولات أمس.

وارتفع سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) ليصعد إلى 19.48 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع، مقابل 19.46 جنيه للشراء، و19.63 جنيه للبيع، أمس، وتكرر السعر نفسه لدى بنك مصر.

وسجل سعر اليورو اليوم لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 19.50 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم , وصعد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر ليرتفع إلى 23.14 جنيه للشراء، و23.24 جنيه للبيع، مقابل 23.12 جنيه للشراء، و23.22 جنيه للبيع، في ختام تداولات أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 23.04 جنيه للشراء، و23.15 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته لدى بنك مصر.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 23.07 جنيه للشراء، و23.49 جنيه للبيع.

وجاء أقل سعر صرف للجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى بنك SAIB بنحو 23.02 جنيه للشراء، و23.18 جنيه للبيع، وحافظت العملات العربية علي ثباتها أمام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الخميس.