ads
السبت 13 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الخارجية: مصر تتضامن مع السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها

الخارجية
الخارجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعربت مصر، اليوم السبت، عن تضامُنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة كل ما يُهدد أمنها واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان صحفي - وقوف مصر مع المملكة في مواجهة كافة صور الإرهاب والعنف والتطرف. 

وأشارت مصر - في بيان الخارجية - مجددًا إلى دعمها لما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة كافة الأشقاء بالمملكة من المواطنين وكذا المقيمين، مُثنيةً على يقظة السلطات السعودية وقدرتها على التعامل مع أحد العناصر المطلوبة أمنيًا، كما أعربت عن التمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين.

السعودية مصر الارهاب العنف
ads