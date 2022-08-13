الخارجية: مصر تتضامن مع السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها

السبت 13/أغسطس/2022 - 09:39 ص

أعربت مصر، اليوم السبت، عن تضامُنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة كل ما يُهدد أمنها واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان صحفي - وقوف مصر مع المملكة في مواجهة كافة صور الإرهاب والعنف والتطرف.

وأشارت مصر - في بيان الخارجية - مجددًا إلى دعمها لما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة كافة الأشقاء بالمملكة من المواطنين وكذا المقيمين، مُثنيةً على يقظة السلطات السعودية وقدرتها على التعامل مع أحد العناصر المطلوبة أمنيًا، كما أعربت عن التمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين.