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السبت 13 أغسطس 2022
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سد النهضة.. إثيوبيا تواصل الاستفزاز وتعلن اكتمال الملء الثالث وتخزين 22 مليار متر مكعب مياه

سد النهضة
سد النهضة
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واصلت إثيوبيا استفزازها وإصرارها على العمل بقرارها المنفرد الذي يخرق كافة  القوانين والمواثيق، بإعلانها اكتمال الملء الثالث لسد النهضة الذي تقيمه على النيل الأزرق، اليوم الجمعة، وتخزين 22 مليار متر مكعب من المياه.

ونشرت هيئة البث الإثيوبية صورا للمياه تعبر الممر الأوسط للسد مؤكدة اكتمال عملية الملء الثالث.

يأتي ذلك بعد ساعات من تدشين ثاني توربينات توليد الكهرباء من السد العملاق وسط مظاهر احتفالية أمس الخميس، في خطوة كفيلة بتأجيج التوتر بين إثيوبيا ودولتَي المصب، مصر والسودان.

وكانت إثيوبيا قد بدأت في استخدام التوربين الأول لتوليد الطاقة من السد، قبل ستة أشهر.

ومن المفترض أن يصل عدد التوربينات، بانتهاء أعمال بناء السد، إلى 13 توربينا، ستعمل معا لتوليد خمسة آلاف و150 ميجاوات من الكهرباء، وفقا للهيئة الإثيوبية.

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