أول رد لوزير التربية والتعليم عن مجموع الـ 12% في الثانوية العامة

الجمعة 12/أغسطس/2022 - 03:36 ص

نشر وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للرد على ما أسماها بالتشكيك في نتيجة الثانوية العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن النتائج المعلنة معبرة عن مستوى الطلاب، مطالبا جميع الطلاب ممن يرون أن هناك مشكلة في النتيجة، التقدم بالتظلمات.

وألقى وزير التربية والتعليم الضوء، على عدد من الحالات التي تم تداولها في الفترة الأخيرة التي تشير إلى حصول طالبتين على 12% في الثانوية العامة.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة النتائج، كما أن التصحيح يتم بشكل إلكتروني، ولا صحة لأي شائعات تتردد بشأن وقوع ظلم على الطلاب.