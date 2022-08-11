"محتجزات في سجون الحوثي" ينافس على ذهبية رويال الأمريكية

الخميس 11/أغسطس/2022 - 08:55 م

أعلنت الشاعرة برديس السياغي، بطلة الفيلم الوثائقي محتجزات في سجون الحوثي، اختيار الفيلم للحصول على إحدى جوائز رويال الأمريكية للأفلام القصيرة الذهبية أو الفضية.

وأوضحت السياغي لـ"البوابة نيوز" أن اول عرض للفيلم الذى يكشف جرائم وانتهاكات الحوثي ضد النساء فى سجون اليمن كان بجنيف في نادي الصحفيين السويسريين في ٢١ مارس 2021.

كما تم العرض الثاني للفيلم، في البرلمان البريطاني ،ثم تم اختياره مؤخرا للحصول على جائز فى مسابقة رويال الأمريكية.

ويجسد الفيلم مجموعة من النساء اللاتى تعرضن للانتهاك والتعذيب والعنف في السجون الحوثية فى اليمن ويعد قصة حقيقة بأبطال ذاقوا مرارة السجون والتعذيب.