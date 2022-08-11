تراجع جديد.. أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 11 أغسطس 2022

الخميس 11/أغسطس/2022 - 07:45 م

تراجعت أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 11 أغسطس 2022 وسط ترقب لرفع الدولار الأمريكي مرة أخرى وفقا لتصريحات البنك الفيدرالى الأمريكي .

سجل سعر الذهب عيار 24، الأكثر تداولًا في دول الخليج، 1202 جنيهات.

وسجل سعر الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر 1052 جنيهًا.

وسجل سعر الذهب عيار 18، نحو 902 جنيهات.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 703.3 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر جنيه الذهب، دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 8416 جنيها.

انخفضت أسعار الذهب في السوق العالمي، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، حيث انخفضت الأوقية في العقود الفورية بنسبة 0.15% لتسجل نحو 1789.32 دولار، بعد تسجيلها 1790 دولارًا في السادسة مساء امس، كما انخفضت الأوقية في العقود الآجلة بنسبة 0.50 % لتسجل سعر 1804.05 دولار بعد تسجيل 1806.00 دولار.