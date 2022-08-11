أهالي "الخونيتي" يناشدون وزير الزراعة بتخصيص أرض لبناء ملعب خماسي ووحدة بيطرية

الخميس 11/أغسطس/2022 - 04:50 م

أرسل أهالي عزبة الخونيتي رسالة استغاثة يناشدون فيها وزيرالزراعة للرد على مطالبهم، وجاءت الرسالة كالتالي «نحن أهالي سكان عزبة "الخونيتي وبهنس والدوايده" التابعين للوحدة المحلية بالناصرية، مركز صان الحجر شرقية، والمدرجين ضمن برنامج حياة كريمة الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولم ينفذ لنا أي مشروع للنفع العام لعدم وجود أرض مخصصة، لذلك بينما يوجد في نطاق عزبه "الخونيتي" جمعية البكارشه للاصلاح الزراعي، أرض علي مساحة 18 قيراطا ولم يستخدم منها سوي مساحة 10 قراريط متمثلة في مخازن ومكتب إداري وشونة فضاء، وباقي المساحة غير مستخدمة، فنرجو من سيادتكم الموافقة على تخصيص جزء من هذه المساحة لإنشاء ملعب خماسي للشباب، ومكتب بريد، ووحدة بيطرية، وذلك أسوه بالقرى الذي مر بها برنامج حياة كريمة، حيث أنه بناء على توجيهات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وقانون الإصلاح الزراعي الجديد بأنه لايوجد مايعوق مبدأ النفع العام واستغلال الأراضي الفضاء بين الوزارات.

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