الأكاديمية العربية للعلوم تنظم ندوة عن « تعلم الألة »

الخميس 11/أغسطس/2022 - 08:42 ص

نظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة مساء امس ندوة عن « تعلم الألة » ألقاها الدكتور محمد عبدالمجيد من جامعة British Colombia- Canada.

عقدت الندوة تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وبحضور الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية والدكتور علي فهمي عميد كلية الذكاء الأصطناعي بفرع العلمين والدكتور ياسر جلال عميد كلية هندسة بفرع مصر الجديدة والدكتور محمد ابو رزقه عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالأكاديمية وبحضور متخصصين من مختلف الجامعات المصرية ولفيف من مراكز المسئولية من مختلف الكليات والأفرع بالأكاديمية وذلك بقاعة الدكتور جمال مختار بكلية هندسة بمصر الجديدة.

وفي كلمتة الافتتاحية للندوة رحب الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية بالسادة الضيوف من عمالقة مجال الذكاء الأصطناعي في مصر والسادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين .

ناقش الدكتور محمد عبدالمجيد خلال الندوة أهمية التعلم العميق الذي يعد فرع من فروع تعلم الألة ورؤيته في إستخدامه في تطوير الطرق الحديثة وتطبيقه في مجالات عديدة مثل المعالجة الألية للغات الطبيعية وتحليل الكلام.

و أكد أن الذكاء الأصطناعي توغل في جميع مجالات الحياة من طب وهندسة وفضاء وساعد في حل المشاكل البشرية في جميع أنحاء العالم موكدا أن الذكاء الأصطناعي يستطيع كشف الأخبار الكاذبة من الأخبار الصحيحة أن هناك أبحاث تمت علي ذلك بالفعل.

وقال عبدالمجيد أن أعداد النساء في الوطن العربي الذين يتعلمون كمبيوتر ساينس أكثر بكثير من الأعداد التي تتعلم في هذا المجال داخل امريكا واوربا وهذا شي نفتخر به.

وفي نهاية الندوة، كرم الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية الدكتور محمد عبدالمجيد ومنحه درع التكريم الخاصة بالأكاديمية تقديرا لدوره المتميز في مجال الذكاء الأصطناعي وتشريفه للأكاديمية اليوم.