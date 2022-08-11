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الخميس 11 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة الباكستانية تغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على ارتفاع بنسبة 0.95 %، ما يعادل 298 نقطة، ليصل عند مستوى 42494 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 196.163.157 سهمًا، تمثّل أسهم 362 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 202 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 137 شركة، واستقرت قيمة أسهم 23 شركة.

بورصة كراتشي ارتفاع أسواق الأسهم الباكستانية
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