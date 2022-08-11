البورصة الباكستانية تغلق على ارتفاع

الخميس 11/أغسطس/2022 - 06:56 ص

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على ارتفاع بنسبة 0.95 %، ما يعادل 298 نقطة، ليصل عند مستوى 42494 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 196.163.157 سهمًا، تمثّل أسهم 362 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 202 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 137 شركة، واستقرت قيمة أسهم 23 شركة.