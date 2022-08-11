ads
الخميس 11 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أَغلَقَت البورصة المغربية  على ارتفاع طفيف في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تقدما بنسبة 0.03 %، مسجلا 11.988.81 نقطة.
وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.07 % ليستقر عند 971.58 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.08 % مسجلا 897.05 نقطة. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 40.14 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 622.13 مليار درهم مغربي.

بورصة المغرب ارتفاع
ads