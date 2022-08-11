أَغلَقَت البورصة المغربية على ارتفاع طفيف في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تقدما بنسبة 0.03 %، مسجلا 11.988.81 نقطة.
وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.07 % ليستقر عند 971.58 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.08 % مسجلا 897.05 نقطة. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 40.14 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 622.13 مليار درهم مغربي.
اقتصاد
بورصة المغرب تغلق على ارتفاع
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أَغلَقَت البورصة المغربية على ارتفاع طفيف في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تقدما بنسبة 0.03 %، مسجلا 11.988.81 نقطة.
أَغلَقَت البورصة المغربية على ارتفاع طفيف في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تقدما بنسبة 0.03 %، مسجلا 11.988.81 نقطة.