بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

الخميس 11/أغسطس/2022 - 01:36 ص

أَغلَقَت البورصة المغربية على ارتفاع طفيف في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تقدما بنسبة 0.03 %، مسجلا 11.988.81 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.07 % ليستقر عند 971.58 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.08 % مسجلا 897.05 نقطة. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 40.14 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 622.13 مليار درهم مغربي.