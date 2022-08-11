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الخميس 11 أغسطس 2022
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

كورونا في لبنان.. تسجيل 1675 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت وزارة الصحة اللبنانية 1675 إصابة جديدة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في لبنان ارتفع إلى 1191206 إصابات بينما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10557 حالة وفاة.

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