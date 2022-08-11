كورونا في لبنان.. تسجيل 1675 إصابة جديدة

الخميس 11/أغسطس/2022 - 01:35 ص

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 1675 إصابة جديدة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في لبنان ارتفع إلى 1191206 إصابات بينما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10557 حالة وفاة.