لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رسوم الالتحاق بجامعة الزقازيق الأهلية

الأربعاء 10/أغسطس/2022 - 10:39 م

عقد اليوم الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق اجتماعا بقاعة مجلس الجامعة للوقوف على آخر الاستعدادات لبدء الدراسة بجامعة الزقازيق الأهلية للعام الجامعى 2022/2023 في أول أكتوبر القادم، مع فتح باب التنسيق للجامعة بعد انتهاء المرحلة الأولى للثانوية العامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد الدرندلى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور باسم عاشور الأستاذ المتفرغ بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة ونائب رئيس الجامعة الأسبق والمسئول عن تسيير أعمال الجامعة الأهلية، والدكتور يحيي زكريا الأستاذ المتفرغ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب والقائم بأعمال عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية بالجامعة الأهلية،و الدكتور هشام فوزى عضو مجلس أمناء الجامعة الأهلية وعميد كلية الهندسة السابق والقائم بأعمال عميد قطاع الهندسة والعلوم الفيزيائية بالجامعة الأهلية، والدكتور وليد عبد الله وكيل كلية طب وجراحة الفم والأسنان، والدكتور وائل صبرى نصير المشرف العام على الشئون العلاجية للمستشفيات، والمهندس عادل فيكتور أمين عام الجامعة،و لمياء عبد المطلب الأمين المساعد لشئون البيئة،و الدكتور نبيل مصطفى مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات، أدهم عزت مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة،و عمرو راجح مدير عام العلاقات العامة بالجامعة.

وصرح الدكتور عثمان شعلان، بأن جامعة الزقازيق الأهلية بالعاشر من رمضان هي صرح علمي كبير به العديد من المقومات المتميزة والتي تنفرد بها الجامعة، حيث تشتمل علي عدد كبير من الأساتذة المتخصصين والمؤهلين علي أعلى مستوي،كما تحتوي الجامعة أيضا علي برامج متميزة تتوافق مع متطلبات سوق العمل هى: برنامج الطب والجراحة العامة بكلية الطب البشري، برنامج طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، وبرنامجى الميكاترونيك وهندسة الإنشاءات وإدارة التشييد بكلية الهندسة، وبرنامج نظم معلومات الطيران بكلية الحاسبات والمعلومات والذى تم اعتماده من خلال بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين الكلية الجوية وجامعة الزقازيق، والذى يعد الأول من نوعه، حيث يهدف إلى رفع كفاءة الطلاب علميًا وعمليًا لتأهيلهم لسوق العمل.

كما أشار رئيس الجامعة بأن رسوم الإلتحاق بجامعة الزقازيق الأهلية قد تم تحديدها كلآتى:

* كلية الطب البشري ٨٥ ألف جنيه

* كلية طب الأسنان ٨٠ ألف جنيه

* كلية الهندسة ٤٥ ألف جنيه

* كلية الحاسبات والمعلومات 40 ألف جنيه

وأضاف د عثمان شعلان أن جامعة الزقازيق الأهلية ليست هادفة للربح، مشيرًا إلى أن المصروفات المقررة أقل من القيمة الفعلية للخدمات المقدمة لأبنائنا الطلاب، والتى تحظى بدعم كبير من الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم مستوى تعليمى على قدر عالٍ من الكفاءة والتميز.

وأكد د عثمان شعلان علي أن إنشاء جامعة الزقازيق الأهلية يُسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية في الارتقاء بالتعليم وجودته وفقًا للمعايير العالمية، مشيرًا إلى أهمية ربط عملية التعليم ومُخرجاته بأولويات سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.